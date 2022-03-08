США открыли "охоту" на элитное имущество российских олигархов — Байден

Рабочую группу создало Министерство юстиции США.

Президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции создало рабочую группу, расследующую деятельность российских олигархов.

Об этом он сказал в обращении, выступая к американскому народу, 8 марта в Белом доме.

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"Министерство юстиции США создало рабочую группу, которая расследует деятельность российских олигархов. Мы расследуем и обнаруживаем местонахождение их яхт, самолетов, роскошных апартаментов, чтобы эти люди не имели выгоды от путинской войны. Одна яхта была более 400 футов (120 метров) длиной. Это — миллионы долларов", — сказал Байден.

Напомним, президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд. долларов для помощи Украине.

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