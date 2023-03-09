США отреагировали на массированный обстрел Украины: "Это не может быть нормой"

В Госдепартаменте заверили, что Соединенные Штаты и союзники не останутся безучастными к ракетным обстрелам Украины.

США и союзники будут прилагать усилия, чтобы ракетные и воздушные атаки со стороны России по Украине не стали нормой, как того желает агрессор.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге 9 марта, комментируя очередную массированную атаку РФ на Украину.

"Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой", — сказал Прайс.

Он обратил внимание на то, что прошло всего несколько недель с тех пор, как в последний раз Россия устроила предыдущие массированные атаки по городам Украины, складам с сельскохозяйственной продукцией, объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. Спикер Госдепа подчеркнул, что свидетельствует об уровне жестокости россиян.

"Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой. Мы не можем оставаться равнодушными к этому", – заявил Прайс.

Он добавил, что со своей стороны, украинский народ тоже очень четко показал, что не будет подчиняться, а продолжит защищать свою страну при поддержке США и партнеров по всему миру.

Напомним, Россия в ночь на 9 марта в очередной раз атаковала Украину разными типами ракет и дронами-камикадзе. Всего враг выпустил 81 ракету и 8 БПЛА. Силы ПВО смогли сбить 34 ракеты и 4 дрона.

Враг нанес удары по ряду областей, попав как в объекты критической инфраструктуры, так и в жилища гражданских. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. В разных уголках Украины возникли проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением.

Зеленский за 9 марта: Мы уже показали, на что способна Украина

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