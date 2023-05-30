США ответили на атаку беспилотников в Москве: "Мы не поддерживаем нападения"

США изучают атаку беспилотников на Москву, произошедшую утром 30 мая. В то же время США не поддерживают атаки на территории РФ.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности.

"Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В общем мы не поддерживаем нападения внутри России", — подчеркнул спикер.

В то же время он подчеркнул, что США осуждают ночную атаку РФ на Киев.

"Мы были сосредоточены на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории, и это именно то, что мы сделали. Сегодня также произошел 17-й воздушный удар России по Киеву за этот месяц, многие из них пришлись по гражданским районам, поскольку Россия продолжает свои жестокие атаки против народа Украины", – сказал спикер.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что украинские военные могут использовать силу за пределами своих границ для того, чтобы оградить страну от захватчиков.

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