США ожидают, что Киев решит вопрос с мобилизацией, чтобы будущее контрнаступление имело успех – WP

Вашингтон говорит, что Киев должен решить проблему критической нехватки живой силы и укрепить свою оборону, чтобы обеспечить большие наступательные действия в будущем.

Долгожданное поступление американского оружия поможет Украине притупить продвижение России в ближайшие месяцы. Об этом заявили представители администрации Джо Байдена после того, как Конгресс США принял большой пакет помощи. Но нехватка украинских военных и превосходство Москвы в огневой мощи означают, что Киев вряд ли может пойти в контрнаступление по меньшей мере до 2025 года.

Об этом пишет The Washington Post.

Поскольку первые поставки оружия от США, включающие артиллерийские снаряды, ракеты противовоздушной обороны и бронетехнику, начинают поступать в Украину, официальные лица США заявили, что ожидают, что новое оружие выиграет время для того, чтобы Киев пополнил свои военные ряды и укрепил оборону на поле боя – накануне ожидаемого наступления России.

Хотя Россия потеряла более 300 000 военных на войне в Украине, по оценкам США, она сохраняет преимущества в живой силе и технике, поскольку Москва продолжает опережать Запад в производстве артиллерии и другого оружия, обратившись к Ирану и Северной Корее за помощью в дополнении своих отечественных промышленных мощности.

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"Ситуация с кадрами является растущей проблемой. И если это не будет исправлено, то этот пакет помощи не решит всех проблем Украины", - сказал бывший морской пехотинец США, ныне работающий в Исследовательском институте внешней политики Роб Ли.

В то же время, как пишет Washington Post, американский чиновник заявил, что администрация Байдена отдает себе отчет в деликатности своих разговоров с коллегами в Киеве о кадровом дефиците военных в Украине.

"Кто мы такие, чтобы говорить: "Вам просто нужно набрать больше людей для борьбы". Но в то же время это реальная проблема. Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую", - сказал чиновник.

Генерал-майор и атташе по вопросам обороны Польши в Вашингтоне Кшиштоф Нольберт сказал, что обновление украинских сил и приобретение обещанного оружия, вероятно, приведет к успеху, "учитывая истощенное состояние и плохо обученные войска РФ".

Он добавил, что Украине пришло время восстановить войска: "Это, пожалуй, самый важный фактор, который будет определять, будут ли они успешными или нет".

Как отмечают эксперты, Украине следует ускорить мобилизационный процесс еще и потому, что сначала необходимо будет потратить время на обучение новобранцев, если Киев надеется избежать проблем, с которыми он столкнулся во время неудачного контрнаступления.

"Все это требует времени, и потому, чем дольше это продолжается без исправления ситуации с живой силой и мобилизацией, то менее вероятным становится крупномасштабное наступление в 2025 году", — отмечает WP.

Напомним, в Госдепе США ответили, будут ли Украине помогать возвращать мужчин из-за границы.

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