США ожидают масштабного наступления РФ на Донбассе ради геноцида украинцев, потому дают Украине тяжелое вооружение

В Белом доме говорят о зверствах, которые совершают россияне в Украине.

Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи в 800 миллионов долларов. И в нем теперь есть и тяжелое вооружение – артиллерийские системы, патроны к ним, а также вертолеты. Об этом президент Джо Байден лично сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

Об этом говорится в ТСН.

США ожидают нового масштабного наступления российских войск на Донбассе и помогают Украине готовиться к нему. Как пояснил спикер Пентагона, они консультируются с руководством Украины, какие именно виды вооружения нужны. И на этот раз там как уже хорошо себя зарекомендовало, например, ракеты для «Джавелинов» и дроны-камикадзе «Свичблейд», так и новые позиции. Украинская сторона настаивала на артиллерии среднего и дальнего радиуса. США поставят гаубицы калибра 155 мм, боеприпасы для них, бронетранспортеры и бронированные машины, радары, а также советские вертолеты Ми-8, которые предназначались Афганистану, но из-за захвата его талибами не успели туда передать.

Кроме того, Пентагон продолжит обучение украинских военных, как пользоваться, например, дронами-камикадзе. Это обучение будет, скорее всего, на мощностях Восточного фланга НАТО, сообщает СNN. На официальной странице Белого дома абсолютно прозрачно, нет никаких секретов, сообщили, о каком оружии идет речь.

«Постоянная поставка оружия, которое Соединенные Штаты и их союзники и партнеры предоставили Украине, было решающим для поддержания его борьбы против российского вторжения. Это помогло убедиться, что Путин провалил свою начальную войну, направленную на завоевание и контроль над Украиной. Мы не можем сейчас отдохнуть. Как я заверил президента Зеленского, американский народ и дальше будет стоять с храбрым украинским народом в его борьбе за свободу», — отметил Байден.

Ну, и важный вопрос, который встает, а почему же Соединенные Штаты наконец-то решились предоставлять тяжелое вооружение, чего раньше не было. Во-первых, как сообщается официально, из-за крайне эффективного использования уже предоставленного. И еще одна немаловажная деталь, вчера Джо Байден впервые назвал происходящее в Украине геноцидом. И повторил это дважды, хотя раньше на тот же вопрос он отвечал, что нет, это не геноцид, а военные преступления. Теперь же он заявил, что Путин хочет уничтожить саму идею и возможность быть украинцем.

Представительница Байдена сегодня объяснила, что они получают все больше доступа к последствиям преступлений, совершенных российской армией. И многочисленные зверства, нападения на гражданских, мол, и подтолкнули Байдена к такой острой оценке как геноцид. Хотя, конечно, ее должен подтвердить суд.

США выделят Украине военной помощи на 800 миллионов долларов - какое вооружение входит в пакет

«С каждым днем ​​становится все яснее, что цель Путина – уничтожить идею быть украинцем. Мы видим, что с каждым днем ​​растет жестокость. Я отмечу, что это частично связано с тем, что мы видим, что получаем больший доступ к территориям. У нас больше информации о происходящем в регионах. Лидеры больше говорят об этом и, откровенно говоря, есть также отчеты о происходящем на местах», — отметила спикер Белого дома Джен Псаки.

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