АР: США передадут Украине дополнительную военную помощь на $725 миллионов: что войдет в пакет

США готовятся предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 725 миллионов долларов, которая будет включать в себя системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) Этот шаг может свидетельствовать о поставках на поле боя ракет большей дальности.

Об этом сообщает издание AP News.

Два американских чиновника, которые пожелали остаться анонимными, не подтвердили, содержат ли эти боеприпасы ракеты ATACMS, которые нужны нашей армии. Однако Украина активно настаивает на получении таких ракет для поражения целей на территории России.

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Также в пакет войдут дополнительные противопехотные мины, которые Украина планирует использовать для замедления продвижения российских и северокорейских наземных сил в Курской области России.

Президент Джо Байден обязался потратить все средства на военную помощь Украине, одобренные Конгрессом ранее в этом году, до завершения своего срока 20 января.

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Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил о большом пакете военной помощи, но без желаемых крылатых ракет Taurus, которые хочет Украины.