США планируют для Украины еще больше военной и экономической помощи

Байден едет в Европу обсуждать дальнейшее давление на Россию

Усилить давление на Россию планируют Великобритания, США, Франция, Германия и Италия. Накануне лидеры этих государств пообщались по телефону, а в четверг должны собраться в Брюсселе, чтобы обсудить совместные действия. Россия загнана в тупик и будет предпринимать все более жесткие шаги — предупреждают в Вашингтоне.

Об этом говорится в ТСН.

Соединенные Штаты подтверждают, что использовала в Украине гиперзвуковое оружие. Причиной тому является то, что их продвижение остановилось практически по всем направлениям, кроме Мариуполя, считают в Вашингтоне. Президент Байден предупреждает, что загнанный в угол Путин может прибегать к более грубым методам, включая использование химического или биологического оружия.

«Сейчас Путин прижат к стене. Он не предполагал масштаба и силы нашего единства. И чем больше он будет упираться спиной в стену, тем жестче может быть его тактика. Когда он начинает говорить о том, что якобы НАТО, Украина или Соединенные Штаты собираются делать, значит он готовится это делать. И это не шутка», – отметил Байден.

Тактика Соединенных Штатов не меняется – больше помощи – как военной, так и экономической Украине. Что усугубит нашу военную мощь и переговорные позиции. В настоящее время США с европейскими партнерами обсуждают поставки систем противовоздушной обороны большой дальности, сообщили в Пентагоне.

На прошлой неделе министр Ллойд Остин летал в Болгарию и Словакию. И именно Словакия собирается предоставить нам комплексы С-300. А Тhe Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет о том, что Соединенные Штаты готовятся отдать Украине советские зентино-ракетные комплексы «Оса». Их американцы приобрели себе почти 30 лет назад как образцы для исследования, и они все это время успешно сохранялись.

Президент Байден отправляется в Европу, чтобы принять участие в экстренном саммите НАТО, встрече группы семи и Европейского Совета. И с глазу на глаз согласовать с европейскими лидерами следующие шаги. А в конце недели посетит Польшу, которая уже приютила больше украинских беженцев.

Читайте также:

Историк призвал не делать комплимент "вши" Путину, сравнивая его с гением зла – Гитлером

"Вопили молитву от отчаяния": воспитательница интерната из Чернигова рассказала, в каких условиях спасала питомцев

Европейцы уже конфисковали яхт россиян более чем на 2 миллиарда долларов: охота идет за судном Путина