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США планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
342
Время на прочтение
1 мин
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США планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Что войдет в новый пакет военной помощи от США / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Помощь оказывается на 500 млн долларов. Эти деньги пойдут на бронетехнику и боеприпасы.

США планирует объявить про новый пакет военной помощи Украине 27 июня. В пакет, в частности, войдет бронетехника.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, США завтра планирует объявить о новом пакете военной помощи нашему государству. Общая сумма – до 500 млн долларов. Журналисты акцентируют, что очередная помощь США должна показать, что решимость Америки поддерживать Украину не ослабла после попытки бунта в России.

В пакет войдут:

  • 30 БМП M2 Bradley.
  • 25 БТР M1126 Stryker.
  • Дополнительные боеприпасы для РСЗО "HIMARS", ЗРК "Patriot".
  • ПЗРК "Javelin" и "Stinger".

Напомним, что Зеленский ввел в действие важное решение СНБО по укрытиям.

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Дата публикации
Просмотры
342
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