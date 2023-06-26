США планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Помощь оказывается на 500 млн долларов. Эти деньги пойдут на бронетехнику и боеприпасы.
США планирует объявить про новый пакет военной помощи Украине 27 июня. В пакет, в частности, войдет бронетехника.
Об этом пишет Reuters.
Как отмечается, США завтра планирует объявить о новом пакете военной помощи нашему государству. Общая сумма – до 500 млн долларов. Журналисты акцентируют, что очередная помощь США должна показать, что решимость Америки поддерживать Украину не ослабла после попытки бунта в России.
В пакет войдут:
- 30 БМП M2 Bradley.
- 25 БТР M1126 Stryker.
- Дополнительные боеприпасы для РСЗО "HIMARS", ЗРК "Patriot".
- ПЗРК "Javelin" и "Stinger".
Напомним, что Зеленский ввел в действие важное решение СНБО по укрытиям.
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