США планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Помощь оказывается на 500 млн долларов. Эти деньги пойдут на бронетехнику и боеприпасы.

США планирует объявить про новый пакет военной помощи Украине 27 июня. В пакет, в частности, войдет бронетехника.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, США завтра планирует объявить о новом пакете военной помощи нашему государству. Общая сумма – до 500 млн долларов. Журналисты акцентируют, что очередная помощь США должна показать, что решимость Америки поддерживать Украину не ослабла после попытки бунта в России.

В пакет войдут:

30 БМП M2 Bradley.

25 БТР M1126 Stryker.

Дополнительные боеприпасы для РСЗО "HIMARS", ЗРК "Patriot".

ПЗРК "Javelin" и "Stinger".

Напомним, что Зеленский ввел в действие важное решение СНБО по укрытиям.

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