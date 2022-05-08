США планирует вводить новые жесткие санкции против России — Кулеба

США планирует вводить новые санкции против страны-агрессии России.

Об этом на своей странице в соцсети написал МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил Дмитрий Кулеба, в День памяти и примирения он с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил шаги по приближению победы Украины.

"Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности”, — подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, что российская армия в Украине повторяет преступления нацистов в годы Второй мировой войны.

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