США поддержали создание спецтрибунала по преступлениям России против Украины

Соединенные Штаты во вторник, 28 марта, поддержали специальный международный трибунал для рассмотрения дела против России за агрессию против Украины, создав импульс для судебного преследования преступления впервые после Второй мировой войны.

Об этом пишет AFP.

Европейский Союз также поддержал специальный трибунал, который может предъявить новые обвинения против президента Владимира Путина и станет последним судебным залпом, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за вероятные военные преступления.

В Государственном департаменте заявили, что США будут работать с союзниками над созданием "специального трибунала по преступлению агрессии" по вторжению России в Украину в феврале 2022 года.

Бет Ван Скаак, посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия, сказала, что Соединенные Штаты хотят, чтобы суд имел международный персонал и ресурсы.

"Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все "за" и "против" каждой из них и дошли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины", – заявила Бет Ван Скаак

Потенциально такой трибунал может размещаться в Европе, по крайней мере, во время войны. По словам Бет Ван Скаак, трибунал не будет нуждаться в резолюции Генеральной Ассамблеи о создании нового независимого международного института, для становления которого требуется время и ресурсы.

"Существуют две модели, которые рассматриваются : эта модель – украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН. Власти Украины рассматривают оба варианта. Высказывалось преимущество более обособленного международного института, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобного института", – добавила она.

В ноябре 2022 года Европейский Союз выдвинул идею трибунала, официально поддержанную в январе голосованием Европейского парламента.

Напомним, лидеры ЕС удержали спецтрибунал для Путина.

Ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Также известно, что в начале апреля Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей.

Читайте также: