США поддерживают инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС — Госдепартамент

Оккупанты то прекращают, то снова возобновляют обстрелы возле ЗАЭС.

США поддерживают инициативу по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщил Госдепартамент.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС и создать вокруг нее демилитаризованную зону.

В дальнейшем острой остается ситуация 11 августа в промзоне временно оккупированного Энергодара, где, в частности, расположены Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС. Оккупанты то прекращают, то снова возобновляют обстрелы по той территории.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Захватчики снова стреляли по территории атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока. Россияне повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, поскольку рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.

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