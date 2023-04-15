США поддерживают: контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время — Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшее время. Соединенные Штаты поддерживают планы украинского военного командования.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет Укринформ.

Он также отметил, что между Киевом и Вашингтоном нет никаких секретов, а никакие утечки документов и информационный шум вокруг этого не повлияют на решение одержать победу над РФ в войне и выйти на границы, установленные в 1991 году.

"Ничто не повлияет и не изменит наши планы насчет контрнаступления. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в пределах 1991 года", – сказал премьер.

Также политик заявил, что Украина нацелена на то, чтобы реализовать все планы и одержать победу. Правительство и военное командование глубоко уверены в своих намерениях.

Напомним, о том, что "слив" не повлияет на наступление Украины, заявлял и бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Он выразил мнение, что украинская сторона должна быть менее "расстроена" возможными последствиями этого "слива", чем американская. Генерал отмечает, что "всегда предполагал, что украинцам не хватает боеприпасов, потому что они используют их в больших количествах".

Накануне президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к активным действиям на фронте.

Украинское контрнаступление под угрозой: какие секретные документы "убежали" в Сеть

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