США подтвердили, что Россия запустила по Украине гиперзвуковые ракеты, и назвали главные задачи авиаударов

США подтвердили, что Россия запустила по Украине гиперзвуковые ракеты, и назвали главные задачи авиаударов

В США утверждают, что Россия имела две цели – испытать оружие и отправить сообщение Западу о российских возможностях.

США подтвердили, что Россия впервые запустила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по объектам Украины.

Об этом CNN подтвердили американские официальные лица.

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По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.

По данным американских чиновников, запуски, вероятно, имели целью испытать оружие и отправить сообщение Западу о российских возможностях.

Пентагон сделал разработку гиперзвукового оружия одним из своих главных приоритетов, в частности, поскольку Китай и Россия работают над разработкой собственных версий.

Напомним, Министерство обороны России заявило в субботу, что в пятницу запустило гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по военному составу боеприпасов на западе Украины, уничтожив сооружение в украинском селе Делятин. Вероятнее всего, речь идет об ударах по подземному составу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области.

Заметим, что гиперзвуковое оружие затрудняется выявить, что создает проблемы для систем противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться на гораздо более низкой траектории, чем баллистические ракеты с высокой дугой, которые можно легко обнаружить. Гиперзвуковые могут маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

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