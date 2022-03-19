США подтвердили, что Россия запустила по Украине гиперзвуковые ракеты, и назвали главные задачи авиаударов

В США утверждают, что Россия имела две цели – испытать оружие и отправить сообщение Западу о российских возможностях.
США подтвердили, что Россия впервые запустила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по объектам Украины.
Об этом CNN подтвердили американские официальные лица.
По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.
По данным американских чиновников, запуски, вероятно, имели целью испытать оружие и отправить сообщение Западу о российских возможностях.
Пентагон сделал разработку гиперзвукового оружия одним из своих главных приоритетов, в частности, поскольку Китай и Россия работают над разработкой собственных версий.
Напомним, Министерство обороны России заявило в субботу, что в пятницу запустило гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по военному составу боеприпасов на западе Украины, уничтожив сооружение в украинском селе Делятин. Вероятнее всего, речь идет об ударах по подземному составу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области.
Заметим, что гиперзвуковое оружие затрудняется выявить, что создает проблемы для систем противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться на гораздо более низкой траектории, чем баллистические ракеты с высокой дугой, которые можно легко обнаружить. Гиперзвуковые могут маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.
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