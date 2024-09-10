США подтвердили передачу России иранских ракет и сегодня введут новые санкции

Вероятно, враг применит иранские баллистические ракеты против Украины в течение нескольких недель.

Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, которого цитирует The Washington Post.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран приватно, что этот шаг был бы опасной эскалацией. Россия уже получила партии этих ракет", – заявил Блинкен.

Также он добавил, что Россия, вероятно, использует иранские баллистические ракеты уже в течение нескольких недель.

В частности, государственный секретарь подчеркнул, что сегодня, 10 сентября, Штаты объявят новые санкции. Известно, что под ограничения попадет самая крупная иранская авиакомпания Iran Air.

Санкции – это хорошо, но...

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, введение санкций против Ирана за помощь России ракетами является хорошей новостью. Впрочем, это не единственное, в чем нуждается Украина.

"Но также требуется разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории РФ, предоставление более дальнобойных ракет и усиление нашей ПВО", – написал он.

Что предшествовало

Напомним, сообщения о поставках иранских баллистических ракет России для использования в войне в Украине опубликовали несколько ведущих западных СМИ, в том числе WSJ и Bloomberg.

В администрации Байдена прокомментировали информацию о поставках иранских ракет России для ударов по Украине. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к "драматической эскалации".

В то же время, на фоне сообщений о возможной передаче баллистических ракет России Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

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