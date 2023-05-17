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США подтверждают, что ЗРК Patriot в Украине находится в рабочем состоянии — AFP

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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США подтверждают, что ЗРК Patriot в Украине находится в рабочем состоянии — AFP

ЗРК Patriot. Фото иллюстративное / Фото: commons.wikimedia.org

Отмечается, что снаряд не попал в ЗРК, а упал поблизости.

Система ПВО Patriot в Украине пострадала от российского удара, но находится в рабочем состоянии и может работать дальше.

Об этом французскому информационному агентству AFP сообщил представитель Министерства обороны США.

"Система Patriot остается в рабочем состоянии", а ущерб, причиненный упавшим вблизи нее определенным снарядом, все еще оценивается", — сказал анонимный собеседник из Пентагона.

Что известно о состоянии ЗРК Patriot, в которую якобы попали россияне

Напомним, в РФ стали убеждать, что во время ночной ракетной атаки 16 мая якобы уничтожена система ЗРК Patriot. Сегодня Минобороны РФ уже насчитало 5 "уничтоженных" ЗРК Patriot.

Издание CNN предположило, что россияне действительно могли повредить ЗРК, но точно ничего не уничтожили.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что американский комплекс Patriot не может быть уничтожен ракетой "Кинжал" и что с комплексом "все хорошо".

Сегодня в CNN добавили, что Patriot возле Киева получил минимальные повреждения. Инспекторы США его уже обследовали.

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Дата публикации
Просмотры
1258
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