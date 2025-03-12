США полностью возобновили поставки оружия и разведданных Украине – CNN

Американское оружие, которое находилось в Польше, уже отправлено в Украину.

По словам официального представителя США, после украино-американских переговоров в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, обмен разведданными полностью возобновился, и американское оружие снова поступает в Украину.

Об этом пишет CNN.

Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и ракеты для РСЗО HIMARS снова отправляются в Украину в составе пакетов, одобренных администрацией Байдена. Эти поставки оружия были приостановлены после провальной встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Часть этого оружия хранилась в Польше до отправки в Украину. Вечером вторника, 11 марта, представитель Минобороны Польши Павел Залевский сообщил в соцсетях, что поток американского оружия из Жешува в Украину возобновился.

Также возобновили работу американские подрядчики, которые находятся в Украине для оказанию помощи в обслуживании, обучении и поддержке сложных систем вооружения.

Напомним, Франция передаст Украине партию оружия на 195 млн евро, которую профинансирует Россия. В пакет войдут бронетехника и снаряды для артиллерии.

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