США полностью возобновили поставки оружия и разведданных Украине – CNN

Американское оружие, которое находилось в Польше, уже отправлено в Украину.
По словам официального представителя США, после украино-американских переговоров в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, обмен разведданными полностью возобновился, и американское оружие снова поступает в Украину.
Об этом пишет CNN.
Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и ракеты для РСЗО HIMARS снова отправляются в Украину в составе пакетов, одобренных администрацией Байдена. Эти поставки оружия были приостановлены после провальной встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Часть этого оружия хранилась в Польше до отправки в Украину. Вечером вторника, 11 марта, представитель Минобороны Польши Павел Залевский сообщил в соцсетях, что поток американского оружия из Жешува в Украину возобновился.
Также возобновили работу американские подрядчики, которые находятся в Украине для оказанию помощи в обслуживании, обучении и поддержке сложных систем вооружения.
Напомним, Франция передаст Украине партию оружия на 195 млн евро, которую профинансирует Россия. В пакет войдут бронетехника и снаряды для артиллерии.
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