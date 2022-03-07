США положительно оценивают падение российской экономики, которая находится в преддефолтном состоянии

В то же время цена на нефть, ставшая цепной реакцией на санкции России, повлияет на мир.

Соединенные Штаты рассматривают возможность внедрения эмбарго на российскую нефть. Цены на рынках уже отреагировали. И пока не решен вопрос с передачей Украине польских истребителей.

Об этом говорится в ТСН.

Цены на нефть поднялись выше 120 долларов за баррель до самого высокого уровня за 13 лет, что вызывает опасения по поводу инфляционного шока для мировой экономики. Это происходит на фоне ожиданий того, что Соединенные Штаты введут эмбарго на российскую нефть.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси накануне заявила, что палата изучает законодательство о запрете импорта российской нефти и что, кроме того, Конгресс намерен на этой неделе одобрить помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов.

По данным американской разведки, 95% сил, скопленных на границах для наступления, Россия уже ввела на территорию Украины. У России нет преимущества в небе. Длинный русский конвой, примерно 64 километра, стоящий под Киевом, так и не сдвинулся с места. И Соединенные Штаты очень положительно оценивают падение находящейся в преддефолтном состоянии российской экономики.

«Мы видим, как падает рубль, мы видим, что кредитный рейтинг России в основном снижается до нуля, до мусорного статуса. Мы видим, что ее фондовый рынок закрывается, мы видим уход практически каждой ведущей компании из России. Все эти вещи происходят, они происходят в режиме реального времени. В то же время другие шаги, которые мы предприняли, включая контроль за экспортом важнейших технологий, которые России необходимо модернизировать на будущее, включая ее оборонную и аэрокосмическую промышленность, включая ее энергетический сектор, в этих технологиях отказано России, это будет иметь мощное влияние», – отмечают в США.

Война в Украине: США рассматривают возможность внедрения эмбарго на российскую нефть

И продолжается история с истребителями МИГ29, которые европейские страны, например, Польша, могут передать Украине. Это была одна из тем визита государственного секретаря Энтони Блинкена туда на прошлой неделе. Вчера по украинскому информпространству ширилась радостная весть, что США дают зеленый свет на поставку истребителей Украине. США то обычного его дают, и решение за Польшей. Это подтвердил и Госсекретарь Блинкена, сказав, что они решают, как компенсировать Польше.

Депутат от Техаса Майкл Маккол, республиканец и высокопоставленный член комитета Палаты представителей иностранных дел, объяснил, мол, украинцы могут летать на российских МИГах. Но тогда Польша хочет получить обратный заказ, и это возможно американские F-16. Блинкен подчеркнул, что они не могут говорить о временных рамках, но рассматривают это «очень активно».