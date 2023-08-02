США получили информацию, что Россия хочет вернуться к "зерновому соглашению"

Несмотря на такие сигналы в Вашингтоне, пока не увидели доказательств того, что Россия намерена вернуться к "зерновому соглашению".

Соединенные Штаты получили информацию о том, что якобы в Москве стремятся возобновить переговоры по возвращению к " зерновому соглашению", которое позволит экспортировать украинское зерно через Черное море.

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Об этом заявила госпожа США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Reuters.

Она отметила, что, несмотря на такие сигналы в Вашингтоне, пока не увидели доказательств того, что Россия намерена вернуться к "зерновому соглашению".

Госпожа посол заявила, что если Россия хочет экспортировать свои удобрения на мировые рынки и упростить заключение сельскохозяйственных договоров, "ей придется вернуться к зерновому соглашению".

"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Итак, мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", — сказала Томас-Гринфилд, не прибегая к подробностям.

Напомним, ранее капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко заявил, что Украине, чтобы разблокировать Черное море, необходима помощь западных партнеров. Это – системы ПВО, самолеты, мобильные ракетные катера.

Кроме того, мы ранее информировали, что в один из зерновых терминалов Украины в дельте Дуная прибыли три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям.

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