США получили от Украины доказательства использования западных технологий в российском оружии – Минобороны

Это сотрудничество направлено на усиление санкций и блокирование каналов поставок электроники, которую россия использует в военных преступлениях.

Украинские военные эксперты предоставили американским коллегам убедительные доказательства использования западных электронных компонентов в российском оружии, что наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Главная инспекция Министерства обороны Украины вместе с Технической инспекцией МОУ наладили системное сотрудничество с Офисом Генерального инспектора МО США. Регулярные встречи сторон направлены на контроль безопасности ВС Украины и формирование санкционной политики в отношении иностранных компаний, чья продукция обнаружена в российском вооружении", — идет речь сообщении.

По информации Минобороны, речь шла о российских разведывательных БПЛА типа «Орлан-10», в которых обнаружены иностранные компоненты, а именно:

системы наведения;

навигационные модули;

блоки управления;

вычислительные устройства

Украина передала полную информацию о комплектующих, включая фотоматериалы, серийные номера, данные о странах происхождения и названия компаний-производителей, подтверждающих системное использование западных технологий в производстве российской военной техники.

Представители США проявили значительный интерес к предоставленным материалам и подчеркнули, что это должно создать почву для усиления санкционного давления и перекрытия каналов поставок электронной продукции, которая может использоваться в военных преступлениях.

Напомним, Администрация Байдена в скором времени объявит о пакете помощи Украине. Точное содержание будет объявлено в ближайшие дни.

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