США помогают Украине бить по энергетическим объектам России — FT

В последнее время РФ находится под атаками / © Associated Press

США предоставляют Украине разведданные для ракетных ударов по стратегическим объектам в глубине России — по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям. Это позволяет Украине наносить удары по энергетике Путина — глубже, сильнее и точнее, чем когда-либо раньше.

Об этом пишет Financial Times.

«Американская разведка помогает Киеву в планировании маршрутов, высоты, времени и принятии решений по целям, что позволяет украинским беспилотникам дальнего действия, предназначенным для одноразовых атак, уклоняться от российской противовоздушной обороны», — отмечают журналисты.

Источники издания также сообщили, что «США определили приоритетные цели для украинцев». Один из них назвал украинские беспилотники инструментом Вашингтона для подрыва российской экономики и подталкивания Путина к урегулированию.

Напомним, специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп якобы разрешил Украине наносить удары по территории вглубь России.

США решают, можно ли предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре просил Дональда Трампа предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк» для ударов по России.

Известно, что в настоящее время США рассматривают вопрос о поставках Киеву этих ракет. Дальность «Томагавков» составляет 2500 км, что достаточно для удара по Москве. Ракеты «Томагавк» превышают показатели любого другого оружия, которое Украина получала от партнеров.

Украина также разработала собственную ракету Фламинго, но она на ранней стадии производства.