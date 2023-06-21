США поможет Украине замороженными активами россиян: в Раде объяснили нюансы

Документ позволит Президенту США конфисковывать и передавать средства и активы РФ в США в пользу Украины.

В конгрессе Соединенных штатов Америки подготовили беспрецедентный законопроект о замораживании, конфискации и передаче Украине средств России.

Об этом сообщил председатель Комитета внешней политики Александр Мережко.



По его словам, ранее речь шла о возможности замораживания российских активов, однако сейчас для Украины более важен вопрос конфискации этих активов.

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"Документ даст возможность Президенту США конфисковывать и передавать средства и активы РФ в США в пользу Украины. К примеру, средства российского центробанка, а также другие суверенные или государственные средства России. Визирование акта представителями обеих политических сил Конгресса свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке Украины в Парламенте США ". – рассказали в Раде.

Напомним, в четверг, 15 июня, в Конгрессе США представили законопроект, позволяющий использовать замороженные активы России для помощи Украине.

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