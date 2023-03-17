США потопили беспилотник MQ-9 Reaper: Россия поднимает дрон с помощью доисторического судна

Россия решила поднять американский беспилотник MQ-9 Reaper, который сама и повредила, с Черного моря с помощью старого судна.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, Россия поднимает обломки американского дрона Reaper со дна Черного моря спасательным судном Коммуна 1913 года выпуска. Впрочем, он считает, что гаубицы 1950-х годов на вооружении русской армии еще не предел.

"Скоро потянут на фронт и то, что от царя-батюшки осталось", – говорит Казанский.

Отметим, что судно "Коммуна" — это старейшее судно ВМФ России, более того, самое старое судно в мире, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания.

В результате ракетного удара в 2022 году судно было отправлено на поиск флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва".

Инцидент с дроном и истребителями

14 марта стало известно, что два российских истребителя Су-27 повредили разведывательный дрон США MQ-9 Reaper во время неудачной попытки перехватить его в международном воздушном пространстве над Черным морем. Американцам пришлось затопить свой дрон.

В Белом доме считают действия российских истребителей Су-27 по отношению к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper агрессивными и сознательными, однако не могут утверждать, стремился ли российский пилот устроить столкновение с БПЛА.

После того, как Россия сбила одну из американских дронов MQ-9 Reaper, США проводят оценку своих операций с беспилотниками в районе Черного моря.

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