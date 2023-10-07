США предлагают Польше передать Украине Patriot, а на замену получить "Железный купол" — СМИ

США рассматривают трехсторонний обмен между странами, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины накануне зимы.

В Соединенных Штатах рассматривают сценарий, согласно которому Польша может передать Украине часть своих систем Patriot, а сама получит американо-израильские системы "Железный купол".

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Об этом информирует издание Politico.

Этот вопрос был рассмотрен после того, как Израиль по просьбе Вашингтона и Киева отказался поставлять "Железный купол" Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой Россия будет пытаться уничтожить украинскую энергосистему.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина в результате визита украинского лидера Владимира Зеленского в Испанию получит пусковые установки ЗРК Hawk.

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