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США предлагают Польше передать Украине Patriot, а на замену получить "Железный купол" — СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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США предлагают Польше передать Украине Patriot, а на замену получить "Железный купол" — СМИ

ЗРК Patriot / Фото: Украинский милитарный портал

США рассматривают трехсторонний обмен между странами, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины накануне зимы.

В Соединенных Штатах рассматривают сценарий, согласно которому Польша может передать Украине часть своих систем Patriot, а сама получит американо-израильские системы "Железный купол".

Об этом информирует издание Politico.

Этот вопрос был рассмотрен после того, как Израиль по просьбе Вашингтона и Киева отказался поставлять "Железный купол" Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой Россия будет пытаться уничтожить украинскую энергосистему.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина в результате визита украинского лидера Владимира Зеленского в Испанию получит пусковые установки ЗРК Hawk.

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Дата публикации
Просмотры
145
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