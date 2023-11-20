США предоставили новый пакет помощи Украине: стало известно, что в него вошло

В него вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие.
Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине. Она касается безопасности и защиты критических потребностей.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
Новый 51 пакет военной помощи будет включать в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование. Стоимость пособия составляет 100 миллионов долларов.
В частности, в пакет помощи вошли:
- зенитные ракеты Stinger;
- одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- снаряжение для холодной погоды;
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
"Безопасная помощь Украине – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране. Крайне важно, чтобы Конгресс принял меры для поддержки Украины, одобрив запрос Президента на дополнительное финансирование", — подчеркнули в Пентагоне.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Киев министром обороны США Ллойдом Остином.
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