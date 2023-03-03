США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов: Ермак рассказал, что туда входит

Очередной пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артснаряды, боеприпасы к БМП Bradley и т.д.

США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"У нас есть очередной пакет военной помощи для Украины от США на сумму 400 млн долларов", — написал он.

По данным Ермака, пакет включает:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

боеприпасы к БМП Bradley;

военную техника для наведения переправ;

взрывное снаряжение;

средства на поддержку, обучение и обслуживание.

Вместе с новым пакетом помощь США Украине с начала вторжения составит более 32 млрд долларов.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что США не будут передавать Украине самолеты.

В ожидании истребителей: какую поддержку ждать Украине от США и мира. Адриан Картницкий

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