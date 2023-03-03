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США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов: Ермак рассказал, что туда входит

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов: Ермак рассказал, что туда входит

Фото: commons.wikimedia.org

Очередной пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артснаряды, боеприпасы к БМП Bradley и т.д.

США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"У нас есть очередной пакет военной помощи для Украины от США на сумму 400 млн долларов", — написал он.

По данным Ермака, пакет включает:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды;
  • боеприпасы к БМП Bradley;
  • военную техника для наведения переправ;
  • взрывное снаряжение;
  • средства на поддержку, обучение и обслуживание.

Вместе с новым пакетом помощь США Украине с начала вторжения составит более 32 млрд долларов.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что США не будут передавать Украине самолеты.

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