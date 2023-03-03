США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов: Ермак рассказал, что туда входит

Очередной пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артснаряды, боеприпасы к БМП Bradley и т.д.
США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"У нас есть очередной пакет военной помощи для Украины от США на сумму 400 млн долларов", — написал он.
По данным Ермака, пакет включает:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- боеприпасы к БМП Bradley;
- военную техника для наведения переправ;
- взрывное снаряжение;
- средства на поддержку, обучение и обслуживание.
Вместе с новым пакетом помощь США Украине с начала вторжения составит более 32 млрд долларов.
Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что США не будут передавать Украине самолеты.
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