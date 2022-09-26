США предоставят Украине дополнительных 457,5 млн долларов: Блинкен рассказал, на что направят средства

В общей сложности США выделили на помощь Украине уже более 25 млрд долларов.

США предоставят Украине 457,5 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности.

Об этом 26 сентября в Twitter сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты предоставят дополнительных 457,5 миллионов долларов на помощь в сфере гражданской безопасности для спасения жизней и укрепления потенциала украинских правоохранительных органов и органов уголовного правосудия. Мы разделяем их преданность демократической, независимой и суверенной Украине", — написал он.

В общей сложности США выделили на помощь Украине уже более 25 млрд долларов. В большинстве своем эти средства были направлены на отрасль безопасности, гуманитарную помощь и прямую экономическую поддержку.

Напомним, 15 сентября президент США Джо Байден воспользовался своим правом предоставить военную помощь Украине в размере 600 млн долларов.

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