США предоставят Украине новый пакет помощи на 800 миллионов долларов: что в него войдет

Соединенные штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов.

Об этом пишет АР.

Кроме кассетных боеприпасов, помощь будет включать бронетранспортеры "Брэдли" и "Страйкер".

"Это решение, вероятно, вызовет возмущение со стороны некоторых союзников и гуманитарных групп, уже давно выступающих против применения кассетных боеприпасов", — говорится в сообщении.

В пакете помощи будет гораздо меньше боеприпасов, которые могут привести к непреднамеренным жертвам среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом якобы должны объявить в США уже сегодня, 7 июля.

Тем временем в Германии выступили против отправки кассетных боеприпасов в Украину.

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