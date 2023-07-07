США предоставят Украине новый пакет помощи на 800 миллионов долларов: что в него войдет

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи.
Соединенные штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов.
Об этом пишет АР.
Кроме кассетных боеприпасов, помощь будет включать бронетранспортеры "Брэдли" и "Страйкер".
"Это решение, вероятно, вызовет возмущение со стороны некоторых союзников и гуманитарных групп, уже давно выступающих против применения кассетных боеприпасов", — говорится в сообщении.
В пакете помощи будет гораздо меньше боеприпасов, которые могут привести к непреднамеренным жертвам среди гражданского населения.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом якобы должны объявить в США уже сегодня, 7 июля.
Тем временем в Германии выступили против отправки кассетных боеприпасов в Украину.
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