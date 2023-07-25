США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов: что в него войдет

В пакет помощи не войдут кассетные боеприпасы.
США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $400 миллионов долларов. В него, в частности, войдут нанодроны и ракеты HIMARS.
Об этом пишет Associated Press.
Как отмечает издание, эти средства выделяются в рамках так называемой "президентской схемы", позволяющей главе США Джо Байдену выделять средства без одобрения Конгресса.
В новый пакет войдут:
- Партия нанодронов для наблюдения Hornet;
- ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS и системы ПВО NASAMS;
- Ракеты воздух-земля Hydra-70;
- Зенитные и противотанковые ракеты Stinger и Javelin;
- 32 бронемашины Stryker;
- Снаряды для гаубиц;
- 28 миллионов патронов для огнестрельного оружия
- Подрывные средства.
С начала полномасштабного вторжения в Украину США уже предоставили Киеву военную помощь на сумму более 41 миллиарда долларов.
Кроме того, США не включают кассетные боеприпасы в этот пакет помощи в сфере оружия, сообщили двое официальных лиц, говоривших на условиях анонимности.
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