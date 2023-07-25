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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов: что в него войдет

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов: что в него войдет

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов: что в него войдет

В новый пакет помощи от США войдут нанодроны

В пакет помощи не войдут кассетные боеприпасы.

США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $400 миллионов долларов. В него, в частности, войдут нанодроны и ракеты HIMARS.

Об этом пишет Associated Press.

Как отмечает издание, эти средства выделяются в рамках так называемой "президентской схемы", позволяющей главе США Джо Байдену выделять средства без одобрения Конгресса.

В новый пакет войдут:

  • Партия нанодронов для наблюдения Hornet;
  • ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS и системы ПВО NASAMS;
  • Ракеты воздух-земля Hydra-70;
  • Зенитные и противотанковые ракеты Stinger и Javelin;
  • 32 бронемашины Stryker;
  • Снаряды для гаубиц;
  • 28 миллионов патронов для огнестрельного оружия
  • Подрывные средства.

С начала полномасштабного вторжения в Украину США уже предоставили Киеву военную помощь на сумму более 41 миллиарда долларов.

Кроме того, США не включают кассетные боеприпасы в этот пакет помощи в сфере оружия, сообщили двое официальных лиц, говоривших на условиях анонимности.

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Дата публикации
Просмотры
2618
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