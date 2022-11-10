США предоставят Украине новый пакет военной помощи: в него войдут ракеты к ПВО и ЗРК Avenger

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг, 10 ноября, анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. В него войдут ракеты к ПВО и четыре системы ЗРК Avenger.

Об этом он сообщил на брифинге.

Салливан рассказал, что США вместе с партнерами хотят улучшить украинскую систему ПВО. Это необходимо, поскольку Россия обстреливает наше государство ракетами и иранскими дронами.

"В этот пакет будут входить важные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для комплексов ПВО Hawk, а также четыре системы Avenger, оснащенные ракетами Stinger", — сказал Салливан.

Военная помощь США

США вместе с другими странами-партнерами с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины оказывают нашему государству финансовую и военную помощь. О последнем пакете помощи США объявили 4 ноября. В нем – ответ на неотложные угрозы, с которыми сталкиваются силы обороны Украины, – противовоздушные системы и танки Т-72.

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол призвал американского президента Джо Байдена передать Киеву вооружение.

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