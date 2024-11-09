США предоставят Украине перехватчики для Patriot и NASAMS до прихода Трампа — WSJ

США посылают Украине более 500 ракет-перехватчиков для ПВО Patriot и NASAMS. Они обеспечат потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года.

Об этом пишет WSJ.

США пытаются как можно быстрее доставить оружие в Украину до вступления Трампа в должность.

"Трамп пообещал прекратить войну в Украине еще до вступления в должность. Хотя новоизбранный президент не озвучил план, как это сделать, представители администрации Байдена опасаются, что новая администрация сократит поставки оружия в Украину", — пишет издание.

Предоставляя как можно больше военной помощи Киеву до января, представители администрации Байдена надеются дать Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону.

"В ответ на усиление российских беспилотников и ракетных атак Пентагон посылает в Украину более 500 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны Patriot и Национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS)", — пишут журналисты.

Эти поставки должны удовлетворить потребности противовоздушной обороны Украины до конца этого года.

Напомним, украинские официальные лица настаивали на дополнительных армейских тактических ракетных системах или ATACMS, которые имеют радиус действия до 200 миль, говоря, что они позволят наносить удары далеко по линии фронта России.

Пентагон не хотел отправлять дополнительные ATACMS, утверждая, что Россия вывела самолеты и другие ценные цели за пределы радиуса действия. Администрация Байдена отказалась разрешить украинским войскам использовать ракеты для удара по самой России.

По словам двух американских чиновников и советника украинского правительства, министр обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского предоставить приоритет поставкам ATACMS.

Напомним, что сразу после своего переизбрания президентом Дональд Трамп заявил, что прекратит войны в мире. Во время избирательной кампании он неоднократно обещал, что остановит войну в Украине за 24 часа.

Многие в Украине беспокоятся именно потому, что США за нового президента будут заставлять Киев подписать соглашение на невыгодных условиях. Военная помощь может стать инструментом давления не только на Украину, но и на Россию, чтобы убедить обе стороны начать переговоры, считают аналитики.

Между тем, ситуация на фронте становится для ВСУ все сложнее. Российские войска продолжают продвигаться на Донбассе. По оценкам аналитиков проекта DeepState, только за прошлый месяц они захватили около 500 км — это самый большой прорыв с 2023 года.

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