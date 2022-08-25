США предоставят Украине ПВО, которая закроет небо от ракет РФ: Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с лидером США Джо Байденом отдельную признательность выразил за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

Зеленский назвал разговор с Байденом "конструктивным, положительным, довольно длительным и результативным".

О результатах переговоров украинский президент рассказал в традиционном видеообращении поздно вечером 25 августа.

"Мы успели обсудить все вопросы, которые имеют жизненно важное значение для защиты Украины и свободы. Я поблагодарил господина президента и весь народ Соединенных Штатов за оборонную помощь и за ощутимое лидерство в макрофинансовой поддержке нашего государства. Только вчера президент Байден согласовал пакет объемом 6 миллиардов долларов: три — для оборонной помощи, три — для финансовой через систему Всемирного банка. Особенно я поблагодарил за включение противовоздушной обороны в этот пакет. Мы действительно можем сделать так, что российский ракетный террор будет преодолен, когда Украина получит противовоздушные системы NASAMS" , - заметил Зеленский.

Как ранее сообщал генерал-лейтенант Игорь Романенко, радиус действия NASAMS с улучшенными ракетами по высоте – 20 км и 40 км – по дальности. В условиях боевых действий эти системы ПВО еще не проверялись, но предварительно они могут работать по баллистическим и крылатым ракетам, в том числе по "Искандерам".

Напомним, в четверг, 25 августа, украинский президент Владимир Зеленский разговаривал по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Детальнее о переговорах двух лидеров читайте по ссылке.

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