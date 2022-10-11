США предоставят Украине современные системы ПВО, однако вряд ли это будет Patriot – Жданов

Военный эксперт Олег Жданов считает, что очередная помощь от США для Украины не будет включать американский зенитный ракетный комплекс Patriot из-за его дорогой стоимости.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, комментируя информацию о том, что Белый дом подтвердил предоставление Украине современных систем ПВО.

"Что касается ПВО Patriot, не знаю, предоставит ли США их, они очень дорогие, однако, если не брать комплектом, то его эффективность резко падает. А один дивизион может стоить до $4 млрд, а в противовоздушном исполнении – от 7$ млрд и более. Там девять батарей — это один комплект. Ну это фактически один объект, например такой, как город Днепр, или вообще город-миллионник. И у нас таких только областных центры 24. Поэтому нам таких много нужно", — отметил он.

Жданов также напомнил, что на хранении в США есть комплекс NASAMS, и они вполне могли бы передать нам эти комплексы из запаса.

Военный эксперт также считает, что Украина вполне может покупать системы ПВО, не дожидаясь грантовой помощи.

"Мы хотим получить бесплатную грантовую помощь, что нам мешает выйти на международный рынок и купить эти комплексы в готовом виде, может даже не новые, которые уже использовали, но технически исправны и соответствуют тактико-техническим характеристикам. Средства есть, мы же закупаем оружие", — говорит Жданов.

Жданов также рассказал, что установка IRIS-T, которую вчера Германия пообещала предоставить нам, должна была быть передана еще в сентябре.

"Если бы не вчерашний ракетный удар массированный, то я не знаю, когда бы они нам ее передали. Сейчас мы просто надеемся, что они ускоряют ее передачу Украине. Поскольку это грант, Германия может диктовать нам условия. А так мы могли бы выйти на рынок и купить", — резюмировал он.

Ракетные удары по Украине

Военный эксперт Олег Жданов считает, что стратегию бомбардировок по Украине избрал новый командующий российской армией, генерал Сергей Суровикин. Именно поэтому в ближайшее время угроза ракетных ударов будет сохраняться.

По словам Жданова, "единственной стратегией ведения военной кампании" Суровикина будут именно ракетные удары, но "без авиации".

Военный эксперт также отметил, что Украина должна вернуться к вопросу о закрытии неба над нашим государством, ведь Россия в последние два дня значительно усилила ракетные обстрелы, а эффективность ПВО Украины составляет 50%.

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