США предупредили Россию о последствиях после применения ядерного оружия: ответ будет жестким

В США подчеркнули, что они уже предупредили Россию.

США жестко отреагируют на удар по Украине ядерным оружием. Это не будет зависеть от того, какое именно ядерное оружие применит Россия против Украины.

Об этом сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

У Салливана журналисты спросили, отреагируют ли США, если Россия применит против Украины тактическое ядерное оружие, на что тот ответил, что нет разницы в том, какое именно ядерное оружие запустят по Украине – ответ будет жестким.

"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине — это использование ядерного оружия на поле боя в Украине", — сказал Джейк Салливан.

Советник по национальной безопасности США добавил, что они сотрудничают с такими государствами, как Индия и Китай, и направили России очень четкое предупреждение о недопустимости применения ядерного оружия против Украины.

Угрозы России ядерным оружием

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября предпринял попытку незаконной аннексии четырех украинских областей. Он в своем выступлении стал намекать на вероятность применения ядерного оружия в войне против Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что если РФ применит против Украины ядерное оружие, США и НАТО могут вступить в войну. По его мнению, США введут бесполетную зону над всем регионом и начнут сбивать российские самолеты, атаковать базы, с которых запускаются ракеты. США могли бы потопить относительно быстро большую часть Черноморского флота России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если РФ применит ядерное оружие – это будут "красные линии", которые изменят характер войны.

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