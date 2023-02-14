США предупреждают Украину о переломном моменте в войне — The Washington Post

В Белом доме считают, что переломный момент в войне Украины с агрессорской Россией наступит весной 2023 года. Тогда ждут наступление захватчиков, а украинские силы пойдут в контрнаступление.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена.

Американские чиновники все яснее заявляют Киеву, что в полномасштабной войне наступает решающий момент. В свою очередь ВСУ должно добиться как можно больших успехов во время боев, пока получает много помощи от государств Запада.

Американские военные аналитики считают, что украинским войскам будет сложно одновременно и защищать Бахмут в Донецкой области, за который многие месяцы продолжаются бои, и начать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть территории.

По данным издания, администрация лидера США также работает с Конгрессом по одобрению еще 10 миллиардов долларов бюджетной помощи Украине. Ожидается, что об очередной помощи Киеву объявят на следующей неделе.

Власти США говорят, что готовы поддерживать Украину как можно дольше. Вашингтон также предупреждает, что к лету Киев исчерпает текущий пакет американской помощи, после этого разрешить конфликт политическим путем будет сложно.

Напомним, The New York Times сообщает, что украинская армия может начать свое контрнаступление на юге Украины. Самым вероятным направлением ВСУ может стать Мелитополь в Запорожской области. Оккупированный РФ город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви.

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