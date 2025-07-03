США прекращают поставки оружия: в ISW предупредили о серьезных последствиях для ВСУ

ВСУ. / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки приостановили поставки оружия в Украину. В частности, критически важны средства ПВО, артснаряды и ракеты. Это заставит украинских военных экономить ресурсы и ускорит продвижение российской армии.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отметим, украинский МИД заявил, что продление поставок ранее выделенных американских оборонных пакетов является критически важным, в частности для укрепления ПВО. Более того, Киев убежден: любая задержка в поддержке оборонных возможностей ВСУ будет побуждать Россию продолжать войну, а не стремиться к миру.

Реклама

Аналитики считают, что приостановка части военной помощи от США Украине усиливает "теорию победы" диктатора РФ Владимира Путина. Согласно ей, Кремль может выиграть войну истощением – медленно продвигаясь и дожидаясь, пока Запад устанет поддерживать Украину.

"Решение о приостановлении военной помощи Украине, вероятно, заставит украинские войска продолжать хранить материальные средства. Хотя точное время запланированных поставок, которые Соединенные Штаты приостановили, остается непонятным", - подчеркнули в ISW.

В свою очередь, россияне уверены в стратегии Путина и поддерживают приостановку помощи. По мнению аналитиков, это противоречит заявленной цели Дональда Трампа – достичь переговоров и справедливого мира.

Кроме того, такие действия Вашингтона ускорят продвижение российских войск на поле боя, как это уже случалось во время предварительных задержек в поставках вооружения. В частности, осенью 2023-го и зимой-весной 2024-го.

Реклама

«ISW оценивает, что в Донецкой области российские войска продвигались примерно на три километра в день между приостановкой помощи США Украине 6 декабря 2023 г. и ее восстановлением 24 апреля 2024 г. По сравнению с шестью месяцами до приостановления помощи в декабре 2023 г., когда захватчики фактически теряли 1 квадратный метр. километра в день“, - отмечают аналитики.

В ISW отмечают, что во время предварительных остановок помощи США украинским силам пришлось хранить критически важные материалы, включая перехватчики ПВО, ракеты GMLRS и артиллерийские снаряды. Европейские партнеры Украины активизируют усилия по оказанию военной помощи. Впрочем, только Штаты могут обеспечить определенные системы вооружения в больших масштабах и быстро.

Напомним, накануне стало известно, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. В Вашингтоне говорят: такое решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место. К слову, СМИ сообщали, что глава Пентагона Пит Гегсет приказал отсрочить поставки вооружения после того, как опубликовал служебную записку об аудите арсеналов боеприпасов.

В Кремле этим очень обрадовались. Представитель "фюрера" Дмитрий Песков нагло высказался о решении американского Пентагона. По его словам, это, мол, может приблизить окончание так называемой СВО.

Реклама

Дата публикации 19:38, 02.07.25 Количество просмотров 88 USAID - все! США оставляют мир без финансовой помощи