США примут участие в переговорах по мирному плану Зеленского в Саудовской Аравии — CNN

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан планирует принять участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Об этом пишет CNN со ссылкой на официальные лица США.

По данным издания, Джейк Салливан примет участие в переговорах по миру в Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии. Россию на это мероприятие не пригласили.

"Цель Украины состоит в том, чтобы переговоры способствовали определению общих принципов прекращения войны и чтобы позже в этом году состоялся мирный саммит с участием мировых лидеров, которые подпишутся под поддержкой этих принципов", — заявили в комментарии CNN американские официальные лица.

Переговоры в Саудовской Аравии являются вторыми в серии встреч, организованных главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Первые переговоры состоялись ранее в Копенгагене.

По словам одного из американских чиновников, Саудовская Аравия была избрана для переговоров частично из-за отношений этой страны с Китаем. Хотя ожидается, что Китай не примет участия в переговорах, американские чиновники публично призвали Китай в последние месяцы играть конструктивную роль в урегулировании войны в Украине, хотя не было никаких сигналов о том, что Китай предпринимает какие-либо активные шаги по пути к мирному завершению.

Напомним, в воскресенье, 30 июля, в Офисе президента Украины подтвердили, что в Саудовской Аравии состоится международная встреча с участием представителей десятков стран мира по мирному плану Владимира Зеленского.

Читайте также: