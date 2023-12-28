США присылают Украине больше оружия, потому что заканчиваются средства — подробности

В среду, 27 декабря, США объявили о том, что, по словам официальных лиц, может стать окончательным пакетом военной помощи Украине, если Конгресс не одобрит закон о дополнительном финансировании, застрявший на Капитолийском холме.

Об этом пишет The Independent.

Дополнительное финансирование

Оружие стоимостью до 250 миллионов долларов включает в себя авиационные боеприпасы и другие ракеты, артиллерию, противотанковые системы, боеприпасы, саперное и медицинское оборудование и запчасти. Помощь, оказываемая через Администрацию президента Украины по вопросам сокращения вооружений, будет предоставлена из составов Пентагона.

В своем заявлении подполковник Гаррон Гарн, представитель Пентагона, сказал, что больше нет финансирования для замены вооружения, изъятого из составов ведомства. У инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает долгосрочное финансирование будущих вооруженных контрактов, также нет денег.

В результате Гарн заявил в 27 декабря: "Без дополнительного финансирования возникнет дефицит пополнения американских военных запасов, что повлияет на боеготовность американской армии".

Бухгалтерская ошибка

Президент Джо Байден призывает Конгресс принять пакет помощи Украине, Израилю и другим странам на сумму 110 миллиардов долларов на нужды национальной безопасности. Он включает в себя $61,4 млрд для Украины, из которых около половины — для пополнения запасов Пентагона. Он также включает около 14 миллиардов долларов для борющегося с ХАМАСом Израиля и 14 миллиардов долларов на безопасность границ США. Остальные средства пойдут на нужды безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Из-за бухгалтерской ошибки, которая завысила стоимость некоторых видов вооружений, отправленных в Украину в течение последнего года или более, все еще остается около 4,2 миллиарда долларов США, которые могут быть использованы для сокращения вооружений. Но поскольку у Пентагона нет денег на пополнение запасов, отправленных в Киев, ведомство будет вынуждено "строго оценивать" любую будущую помощь и ее последствия для способности американских военных защищать Америку, сказал Гарн.

Это уже 54-й транш военной помощи, взятый с полок министерства и отправленный в Украину, и он подобен по размеру и содержанию многим другим недавним пакетам.

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Критически важное для Украины оружие

Руководители оборонного ведомства и правительства США утверждают, что это оружие является критически важным для Украины, чтобы поддерживать свою оборону и продолжать усилия по наступлению на российские войска в течение зимних месяцев.

На брифинге в Пентагоне на прошлой неделе генерал-майор ВВС США Пэт Райдер упомянул о недавнем письме контролера Министерства обороны в Конгресс, в котором он предупредил, что до конца года США используют последние средства для пополнения своих вооруженных сил.

“Как только эти средства будут использованы, мы исчерпаем финансирование, доступное нам для оказания помощи в Украине, — сказал Райдер, пресс-секретарь Пентагона. — Мы будем снова настаивать на принятии поданного нами дополнения. ... Очень важно, чтобы у нас были средства, необходимые для того, чтобы гарантировать, что они получат самые необходимые боевые возможности, в которых они нуждаются”.

Последний пакет помощи предоставляется в то время, когда война в Украине длится уже 22-й месяц. Россия выпустила почти 50 беспилотников "Шахед" по целям в Украине и обстреляла железнодорожный вокзал в южном городе Херсон, где собралось более 100 гражданских лиц, чтобы сесть на поезд в Киев.

Днем ранее украинские военные самолеты повредили российский корабль, пришвартованный в Черном море возле Крыма, в то время как солдаты с обеих сторон пытаются добиться значительного прогресса на линии фронта.

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