США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

Минфин Соединенных Штатов заморозил все активы группировки.

Об этом сообщило американское Министерство финансов.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, новые санкции еще больше ударят по возможности российского диктатора Владимира Путина поддерживать российскую армию.

"Поскольку санкции и экспортный контроль против России, введенные международной коалицией, начали доставлять (Рф - ред.) неприятности, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку — в частности, через жестокую группу "Вагнер" — для продолжения своей несправедливой войны против Украины. Сегодняшние расширенные санкции против ЧВК "Вагнер", а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, способствующих российскому военному комплексу, будут еще больше препятствовать способности Путина вооружать и оснащать свою военную машину", — сказала Йеллен.

Ведомство подчеркнуло, что ЧВК Вагнера несет ответственность за нападения, насилие, похищение и принудительное перемещение людей, нападения на школы, больницы, религиозные места или места, где гражданские лица ищут убежище.

Напомним, кладбище вагнеровцев в России выросло почти в семь раз. Потери "Вагнера" на войне России против Украины исчисляются тысячами.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что ЧВК Вагнера уже потеряла убитыми и ранеными 77% из почти 40 тысяч завербованных в колониях заключенных.

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