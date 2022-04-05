США прогнозируют длительную войну в Украине и готовы оказать военную и прокурорскую поддержку, чтобы наказать преступников

Американские покуроры и эксперты приобщаются к украинской команде, чтобы зафиксировать военные преступления России

Военная помощь на 800 миллионов долларов в минувшие выходные успешно доставлена в Украину – так отчитались в оборонном ведомстве Соединенных штатов. Грузы с «Джавелинами», беспилотниками-камикадзе "Свитчблейд" и другой полезной военной утварью будут поступать и в дальнейшем. Кроме того, в США поражены масштабами зверств российской армии и приобщаются к международной группе прокуроров и следователей, чтобы должным образом задокументировать военные преступления рашизма.

Об этом говорится в ТСН.

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Американские покуроры и эксперты приобщаются к команде, собранной генпрокуратурой Украины, чтобы зафиксировать военные преступления России и привлечь виновных к уголовной ответственности. В Государственном департаменте напомнили, что они еще до агрессии, основываясь на данных разведки, предупреждали о зверствах, которые российская армия будет совершать в отношении гражданских. И подчеркивают – к ответственности следует привлечь и тех, кто выполнял приказы, и тех, кто их отдавал.

«Эта междисциплинарная команда включает американских экспертов и непосредственно поддерживает усилия генеральной прокуратуры Украины по военным преступлениям, деятельность, которая предусматривает сбор, хранение и анализ доказательств зверств с целью привлечения к уголовной ответственности», — отметил спикер государственного департамента Нед Прайс.

Россия дважды за последние дни попыталась созвать заседание Совбеза ООН, чтобы обвинить Украину в инсценировании массовых убийств в Киевской области. Впрочем, обе эти наглые попытки заблокировала Великобритания, начавшая председательство в Совбезе. На сегодняшний день они созвали заседание с собственной повесткой дня. На заседании выступит и президент Украины Владимир Зеленский. В том, кто виноват в зверствах, ни у кого нет сомнений. Президент Джо Байден, который и раньше уже называл Путина военным преступником, лишь укрепился в этом мнении. Как следствие, Украина получит еще больше, в том числе и военной поддержки, а Россия — санкций. Очередной согласованный с европейскими партнерами пакет обещают уже на этой неделе. «Мы видели, что произошло в Буче. Он военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, необходимое для продолжения борьбы. И мы должны собрать все детали, чтобы это могло стать настоящим судом о военных преступлениях. Этот парень грубый. А то, что происходит в Буче, возмущает. И все это видели», – отметил американский президент.

Относительно дальнейшей стратегии рашистов в Вашингтоне прогнозы таковы. Россия продолжит наносить авиаудары, чтобы уничтожать инфраструктуру и совершать террор. Но это не гарантирует его преимущества. Чиновник оборонного ведомства Соединенных Штатов на условиях анонимности поделился данными разведки — даже в героически обороняющемся Мариуполе россияне не достигли прогресса и стали в оборону вблизи Херсона. В ближайшие дни они попытаются усилиться на Донбассе.

В прошлые выходные из США в Украину отправили военную помощь на 800 миллионов долларов

«Теперь Россия сосредотачивает свою военную мощь на меньшем количестве атак. Но это не значит, что Россия добьется успеха на Востоке. Пока что российские военные пытались достичь своих военных целей, в то время как украинские военные проделали чрезвычайную и мужественную работу, продемонстрировав волю к борьбе и использовав свои значительные возможности», — отмечает советник президента США Джейк Салливан.

Следующий этап войны может оказаться затяжным, считают в Белом доме. Но это не изменит их намерения поддерживать Украину и держать антипутинскую коалицию.

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