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США просили Украину не бить по энергетическим объектам России — Зеленский
Однако РФ наносит новые удары по энергетической инфраструктуре. В этот раз речь идет о комбинированной атаке Полтавщины.
США просили Украину не избивать по энергетическим объектам России. А удар 15 июня по энергетической инфраструктуре Полтавщины — «российский плевок» во все, что пытается совершить международное сообщество, чтобы остановить эту войну.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 15 июня.
«Сегодня наши спасатели боролись с последствиями российского удара по Полтавщине, по Кременчугу. Это был комбинированный удар, абсолютно подло продуманный именно против нашей гражданской инфраструктуры — энергетической инфраструктуры», — сказал президент.
Он отметил, что россияне применили в этом ударе разные типы ракет: крылатые, баллистические и аэробалистические. Также были и дроны — иранские «Шахеды».
Чтобы усложнить защиту для нашей ПВО. Значительную часть ракет и дронов удалось сбить», — добавил Зеленеский.
Люди во время атаки 15 июня не пострадали, но, к сожалению, повреждение энергетической инфраструктуры.
«Это российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам», — сказал президент Украины.
Именно тогда глава Кремля Путин, как сказал украинский президент, «старается изобразить из себя посредника» на Ближнем Востоке.
«Да хоть как-то помочь своим союзникам в Тегеране», — добавил Зеленский.
Он отметил, что Россия планирует дальнейшие атаки на энергетику. Соответствующие данные имеются в поисках партнеров.
Напомним, что во время воздушной атаки 15 июня российские войска применили «Шахеды», «Кинжалы». «Искандеры» и «Калибры», проинформировали и ПС ВСУ.
В Кременчугском обществе под удар попали объекты энергетической и с/х инфраструктуры.