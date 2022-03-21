США просят Турцию передать Украине С-400 в обмен на снятие санкций

Власти Турции вряд ли согласятся на сделку, пишут СМИ.

США просят Турцию отправить в Украину системы противоракетной обороны С-400, купленные у России.

Об этом заявил представитель Пентагона телеканалу Sky News Arabia.

Турции предложили отправить С-400 в Украину в обмен на снятие американских санкций и возвращение в программу производства истребителей F-35. За последний месяц американские чиновники обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами, но никакого конкретного или официального решения не было, сообщили источники агентства.

Однако власти Турции вряд ли согласятся на соглашение из-за риска порчи отношения с Россией, пишет Reuters.

Напомним, Турция и Россия заключили контракт на передачу систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов 2017 года. В июле 2019 года были осуществлены первые поставки. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил из партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

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