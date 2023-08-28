В США рассматривают возможности для усиления военной помощи Украине из-за продолжения войны — СМИ

Военную поддержку для Украины могут усилить. Администрация Джо Байдена рассматривает несколько важных вариантов.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, в Администрации Джо Байден рассматривают несколько вариантов усиления западной поддержки для Украины. Предпосылкой для этого стало то, что чиновники опасаются, что война продолжится и в следующем году.

В то же время в Вашингтоне растет поддержка кассетных боеприпасов для РСЗО. Они смогут бить по кафирам на большем расстоянии, чем артиллерийские боеприпасы.

США также работает над планом создания украинских сил будущего. Они могли бы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Истребители F-16, которые поступят к нам через несколько месяцев, являются частью этого плана.

Однако Пентагон продолжает выступать против предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на просьбы Киева из-за опасений чиновников, что США не имеют их в достаточном количестве.

Напомним, что в ГУР намекнули, что именно они нанесли удар по аэродрому с Ту-22М3 под Новгородом.

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