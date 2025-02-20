Членство НАТО для Украины: Вашингтон рассматривает нестандартный шаг в случае повторного нападения России

Этот механизм должен решить главную проблему Киева и его союзников – риск повторного вторжения России после перегруппировки войск.

Соединенные Штаты рассматривают возможность автоматического принятия Украины в НАТО как одну из гарантий безопасности в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Об этом заявили четыре американских чиновника, передает NBC News.

По их словам, этот механизм должен решить главную проблему Киева и его союзников – риск повторного вторжения России после перегруппировки войск.

Однако другие заявления высокопоставленных чиновников США вызвали обеспокоенность в Украине. В частности, во время выступления в Брюсселе представитель США Пит Хегсет отметил, что возвращение Украины к ее международно признанным границам, существовавшим до 2014 года, является "нереальной целью". Этот тезис восприняли как потенциальную уступку Кремлю.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел "хороший" содержательный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.