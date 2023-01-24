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США рассматривают решение отправить Украине несколько десятков танков Abrams – Politico

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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США рассматривают решение отправить Украине несколько десятков танков Abrams – Politico

Фото: Getty Images

По информации СМИ, администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams.

В администрация президента США Джо Байден рассматривают возможность отправить Украине танки Abrams в значительном количестве.

Об этом сообщают два американских чиновника, захотевшихся остаться анонимными, передает Politico.

Один из двух официальных лиц США сказал, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams. По их словам, Америка может уже на этой неделе анонсировать поставки своих танков в Украину.

Как добавляет третье официальное лицо, знакомое с ситуацией, транспортные средства, вероятно, будут поступать через Инициативу содействия безопасности Украины. Эта программа позволяет Вашингтону финансировать закупку оружия и оборудования для Украины, а не извлекать их из запасов США.

"Это событие произошло на фоне публичного противостояния с находящимися под давлением немецкими официальными лицами, чтобы направить собственные танки Leopard и разрешить другим европейским странам, эксплуатирующим транспортные средства немецкого производства, также сделать это", — сказано в сообщении информационного агентства.

Напомним. издание CNN сообщило, что США завершают план отправки танков Abrams в Украину. По информации Sky News Arabia, президент США Джо Байден якобы согласился передать 10 танков Abrams Украине, чтобы повлиять на Берлин в вопросе передачи танков немецкого производства Leopard.

Ранее в Пентагоне объясняли, что не дают ВСУ танки Abrams якобы из-за сложностей в эксплуатации.

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Дата публикации
Просмотры
1068
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