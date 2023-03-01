США разоблачили Китай в помощи РФ в войне: как Пекин поддерживает оккупантов и чем это ему грозит

Одна из компаний Китая поставляла РФ детали для иранской программы беспилотников.

Китай во многом поддерживает войну России против Украины с самого начала, даже если не оказывал летального оружия. Пекин, в частности, распространяет кремлевскую пропаганду и использует собственную дезинформацию, "чтобы поддержать российскую войну и безосновательно обвинить Запад, США и НАТО".

Об этом заявили в Государственном департаменте США, сообщает CNN.

"Мы видим, что Китай усиливает свое экономическое взаимодействие и увеличивает закупки у России", — сказал помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринквин.

В Минфине журналистам сообщили, что США уже внесли в черный список группу китайских компаний в поддержку России.

"Тринадцать китайских организаций также были добавлены в список организаций Министерством торговли США за оказание поддержки России, в частности одна, поставлявшая детали для иранской программы беспилотников", — заявил заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Министерства торговли США Алан Эстевес.

Американское чиновник подчеркнул, что США очень быстро внесут в список ограничений компании, если будут доказаны их связи с РФ.

"Мы смотрим на все третьи стороны, но особенно на Китай в этом отношении", — добавил Эстевес.

Напомним, Россия стремится использовать визит Лукашенко в Китай для создания схем для устранения санкций. В ISW напомнили, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального оборудования. Указывается, что Китай может тайно переправлять оборудование в Россию через Беларусь.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что в настоящее время Китай не согласится на передачу вооружения России.

Тем временем политолог назвал последствия вмешательства КНР в войну в Украине.

Ранее сообщалось, что китайская компания передавала ППК "Вагнер" спутниковые снимки.

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