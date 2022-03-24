США разрабатывают сценарии ответа на случай применения РФ ядерного оружия и нападения на другие страны

США разрабатывают сценарии ответа на случай применения РФ ядерного оружия и нападения на другие страны

Ожидается, что сценарии чрезвычайных ситуаций будут центральными на внеочередном саммите НАТО.

Белый дом 28 февраля, спустя четыре дня после вторжения РФ в Украину, собрал команду чиновников по национальной безопасности под названием "Tiger Team", чтобы разработать сценарии на случай использования Россией химического, биологического или ядерного оружия.

Об этом сообщило американское издание The New York Times, передает "Европейская правда".

По словам нескольких официальных лиц, причастных к процессу, США изучают варианты ответа, если Путин примет решение атаковать конвои НАТО, которые везут оружие и помощь в Украину, а также сценарии ответа, если Россия распространит войну на другие страны, включая Молдову и Грузию.

Отмечается, что в Белом доме и НАТО сегодня есть осознание, что Россия может обратиться к мощнейшему оружию в своем арсенале, чтобы выйти из тупика на фронте в Украине.

Ранее заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну спровоцирует НАТО.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибло 128 детей.

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