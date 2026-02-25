США резко отреагировали на удар Украины по нефтяному объекту в РФ: что произошло

Порт "Новороссийск" в Краснодарском крае России / © Getty Images

Реклама

США высказали Украине замечания по удару по нефтяной инфраструктуре в российском Новороссийске, которая связана с международными энергетическими проектами.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время брифинга, передает корреспондент "Суспільного".

Она отметила, что после атаки украинских дронов осенью 2025 года получила звонок от чиновника Госдепартамента.

Реклама

По ее словам, в Вашингтоне обратили внимание на повреждение объекта Каспийского трубопроводного консорциума, по которому транспортируется не только российская, но и казахстанская и американская нефть в порт на Черном море.

"Это касалось самого факта, что там были нарушены американские экономические интересы", - объяснила дипломат.

Стефанишина отметила, что нынешние исключения в отношении российской нефти и деятельности американских компаний могут быть пересмотрены. По ее словам, существуют разные варианты диверсификации поставок, которые позволят устранить такие дисбалансы. Она также выразила надежду, что инициативы в рамках политики энергетического доминирования США будут способствовать изменению структуры рынка.

Удар по Новороссийску: детали спецоперации

СБУ и другие Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили порт "Новороссийск" в России и позиции зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части в одноименном городе.

Реклама

Спецоперацию провели подразделения СБУ Альфа совместно с бойцами ГУР Минобороны, Сил специальных операций ВСУ, Госпогранслужбы, береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС и другими составляющими Сил обороны.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале возник масштабный пожар. Также подтверждено попадание по позициям ЗРК С-300/400, после чего зафиксирована мощная детонация.

Российские удары по американскому бизнесу в Украине

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что Россия регулярно атакует гражданскую инфраструктуру, связанную с иностранным бизнесом на территории Украины.

В частности, мишенью одного из ударов стал гражданский производственный объект в Тростянце, принадлежащий или связанный с американской компанией Mondelez. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, ракета попала в один из корпусов предприятия. К счастью, обошлось без жертв.

Реклама

Министр подчеркнул, что это не военная цель, а завод, работающий с 1990-х годов, обеспечивает рабочие места и вносит вклад в экономику Украины и США. Украинские власти продолжают документировать такие случаи и информировать международных партнеров о последствиях российских атак.

Также напомним, что украинские военные разбили штабы, склады с оружием и ремонтные базы россиян в Донецкой области и в Запорожской области. В Генштабе ВСУ говорят, что подобные удары помогают сорвать наступление врага.