США считают запланированные Россией судилища над украинскими защитниками в Мариуполе "издевательством над правосудием"

Российские оккупанты могут планировать незаконное судилище над украинскими защитниками Мариуполя, которые после выхода из "Азовстали" находятся в плену россиян.

США осуждают планы российских властей организовать судилище на "азовцами", которые мужественно и героически защищали не только Мариуполь, но и всю Украину.

Об этом пишет Reuters.

В частности, государственный департамент США осудил планы поддерживаемой Россией власти устроить судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе и предупредил, что Россия будет пытаться увести от себя ответственность за вторжение в Украину.

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"Запланированные показательные процессы нелегитимны и издевательства над правосудием, и мы решительно их осуждаем", — заявил спикер департамента Нед Прайс.

Напомним, Андрущенко указал на странные действия оккупантов в отношении судилища над защитниками в Мариуполе.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что судилище над пленными украинскими бойцами, который оккупанты готовят в Мариуполе, сделает невозможными любые переговоры с Москвой.

Ранее стало известно, что командира "Азова" Прокопенко вывезли в Россию. Жена не знает его местонахождение.

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