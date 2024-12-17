США сделали важное заявление об участии войск Ким Чен Ына в войне в Украине

Среди северокорейских военных в Курской области есть жертвы.

Соединенные Штаты Америки сочтут усилением эскалации войны, если войска КНДР зайдут в Украину для участия в боевых действиях.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Если они (военные Северной Кореи – Ред.З) пересекут границу с Украиной – это будет считаться дополнительной эскалацией со стороны правительства России, а также со стороны правительства Северной Кореи", – подчеркнул американский политик.

По его словам, Госдепартамент подтверждает, что среди солдат КНДР в Курской области есть жертвы.

"Северокорейские солдаты, развернутые под Курском, являются законными целями. Они вступили в войну, и как комбатанты являются законными целями для украинских военных", — заявил Кирби.

Напомним, по информации ISW, войска КНДР терпят большие потери на Курщине. Происходит это из-за плохой координации с русскими, которая обусловлена ​​языковым барьером.

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