Американские официальные лица во вторник сообщили, что северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, понесли потери в несколько сотен человек в результате столкновений с украинскими силами.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам чиновников, потери понесли практически все чины северокорейских войск, поскольку украинские силы успешно атаковали командные пункты и узлы управления противника. При этом не предоставлены конкретные данные о количестве погибших, пропавших без вести или раненых, а также о том, смогут ли некоторые из пострадавших вернуться в действие.

"Украинские войска окапываются, чтобы защитить территорию, захваченную ими летом в Курске, что, как надеется правительство президента Владимира Зеленского, даст ему большее влияние, если и когда он начнет переговоры с Россией", — пишет Bloomberg.

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В то же время, избранный президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украина должна достичь соглашения, и уменьшил ценность земель, оккупированных российскими войсками. Это стало очередным намеком на возможное давление с его стороны на заключение урегулирования, которое может закрепить территориальные достижения России.

Кит Келлог, специальный представитель Трампа по Украине и России, планирует визит в Киев в следующем месяце. Он также открыт для поездки в Москву, если его пригласят, поскольку новая администрация стремится покончить с почти трехлетней войной.

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По словам американских чиновников, хотя российские войска добились успехов в Курской области, украинские силы, вероятно, смогут удерживать свои позиции в течение нескольких месяцев. Однако долгосрочная оборона этих позиций может оказаться крайне сложной.

Официальные лица также отметили, что около 12 тысяч северокорейских военнослужащих являются силами специального назначения. Однако до отправки в Россию у них не было боевого опыта, что может объяснить их значительные потери.

Напомним, что Северокорейские военные начали нести большие потери после того, как начали принимать непосредственное участие в боях в Курской области. Военные КНДР несут большие потери из-за плохой координации с россиянами, обусловленной языковым барьером.